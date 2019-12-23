民调显示林郑民望见任期新低

香港研究协会的调查显示，香港特首林郑月娥和众多司长的表现满意度评分，跌至任期新低。

据《明报》报道，香港研究协会12月11日至16日就市民对特首首、司局长及特区政府的满意度进行电话访问，共有1395名市民参与。

以满分五分来计算，调查结果显示，林郑月娥得1.9分。上次调查在9月30日至10月10日进行，此次得分比上次得分下跌0.05分；香港政务司长张建宗的得分是1.99分，下跌0.11分；财政司长陈茂波的得分是1.86分，下跌0.07分；律政司长郑若骅得分是郑若骅得1.54分，下跌0.07分。

调查显示，受访者对13位局长的表现满意度评分全数下跌，跌幅最大是得2.12分的香港食物及卫生局局长陈肇始，下跌0.33。

香港研究协会指，催泪弹残留物引起公众对健康的忧虑，大学医疗教学设施拨款受阻，皆可能是影响陈肇始民望的因素，但陈肇始仍是排名榜首的局长。得分1.72的香港保安局长李家超，则取代得分1.78的民政事务局长刘江华，排在榜末。

民众对于特区政府九项施政表现的满意度，包括改善社会福利、促进社会和谐、纾缓房屋问题等满意度，同样下跌，其中跌幅最大为“提升医疗质素”及“提升教育质素”，得分分别为1.98分及1.91分，各跌0.13分。

协会发言人促请特首及各问责官员，认真总结过去一年在施政方面的经验教训。

