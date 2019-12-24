美议员提案要求美在台协会处长具大使级别

两位美国众议员星期一（23日）正式在国会提出法案，要求今后美国在台协台北办事处处长（Director of the American Institute in Taiwan）具大使级别，其人选必须通过美国参议院的任命确认程序，身份等同于“无任所大使”。

据美国之音报道，这个名为“台湾使节法”（Taiwan Envoy Act）的法案是由众议院国会台湾连线（Congressional Taiwan Caucus）创始成员、俄亥俄州共和党籍众议员夏伯特（Steve Chabot）与民主党籍的众议院外交事务委员会亚太小组委员会主席舍尔曼（Brad Sherman）共同提出。

法案称，美国国会认为长时间没有一位美国在台协会处长将有损美国利益，因此即便在其他法律下，美国总统仍然“必须在参议院的咨询和同意下，任命一个人选担任美国在台协会处长” 。法案生效后美国总统任命的第一位处长人选即必须经过这个程序，处长的服务地点在台北市的美国在台协会，其级别与身份等同于“无任所大使”（Ambassador at Large）。

对于议员提出这个法案，总部在华盛顿的美国“台湾人公共事务会”（FAPA）会长郭正光表示，目前美国在台协会处长是由美国国务卿任命，缺乏国会的监督与制衡，但美国在台协会处长是美国派驻台湾的事实上大使（de facto Ambassador），台裔美国人希望看到AIT处长的任命经过参议院的同意，其原因在于国会有权通过这种同意程序来监督美台关系。

郭正光在一个声明中还说，美国在台协会处长的“行为、发言和举止都像是一位大使，这是为什么由参议院来确认他或她的任命更为适当。”他说，“这不是美国国务院派到加勒比海地区的人选，台湾海峡仍然是世界上的热点之一，参议院有必要在最大程度内审视这位美国在台协会处长的潜在人选。”

美国在台协会是美国与中国大陆建交后，美国国务院依据《台湾关系法》设立的非营利组织。