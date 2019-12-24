湖南浏阳烟花厂爆炸 当地瞒报死亡人数

中国“烟花之乡”湖南浏阳12月4日发生爆炸事故，当地对事故伤亡情况出现了谎报的情况。

综合央视新闻和《北京日报》旗下公众号长安街知事报道，对于该事故伤亡情况，中国应急管理部昨天（23日）下午通报为13死13伤。但是当地最初通报的伤亡情况是一死一伤，后来媒体质疑，官方改称是七死13伤。

国务院安委会办公室约谈了湖南省长沙市、浏阳市人民政府主要负责人和湖南省、长沙市、浏阳市应急管理部门主要负责人。

约谈指出，地方烟花爆竹安全监管力量存在弱化现象，安全监管工作不落实、执法宽松软问题突出。事故发生后，当地隐瞒死亡人数，性质恶劣，影响极坏。

浏阳市澄潭江镇达坪村的浏阳市碧溪烟花制造有限公司因违法生产烟花爆竹，12月4日上午造成一车间发生爆炸事故。

当天中午，浏阳官方对外通报，爆炸造成一人死亡、一人受伤。下午，澎湃新闻称，从多个官方渠道证实，爆炸已致七死多伤。对此，浏阳官方人士表示，上述通报为澄潭江镇政府上报的情况。

当地在12月5日晚发布初步调查结果称，经全面清理，核定七人死亡、13人受伤。

根据现行规定，七人死亡属较大事故，由设区市调查；13死则是重大事故，由省政府调查，且需要上报至中国国务院安全生产监管部门。

国务院安委会办公室约谈要求，长沙市、浏阳市政府及有关部门和湖南省有关部门要认真反思事故暴露出的深层次问题，深刻吸取事故教训。

浏阳爆炸发生半个月后，即12月20日，国务院安委会决定派出16个以部领导带队的督查组分赴多个省区市，进行专项督查。其中就包括湖南，而烟花爆竹也在重点督查之列。

浏阳有“中国花炮之乡”美誉，是烟花爆竹发源地，也是全球最大的烟花爆竹生产和贸易基地，产品销往全球100多个国家和地区。