香港学界辩论被指有洗脑之嫌 四校退赛

香港学界辩论联会举办的辩论比赛，被质疑有将校园政治化及有“洗脑”之嫌。已经有四间学校表明退赛。香港教育局回覆称，若学校发现任何课外活动对学生的成长或学习会带来不良影响，应劝学生不要参加或较早阶段退出。

据香港01今天（24日）报道，香港学界辩论联会举办的“第一届全港中学学界辩论比赛”，被香港教育工作者联会质疑以辩论比赛将校园政治化及有“洗脑”之嫌，促主办单位撤回“政治歌曲出现对政治抗争运动利多于弊”、“重组警队对香港发展利大于弊”等议题。

学界辩论联会则强调，辩题由资深辩论人士由学校提供的辩题中筛选及修订所得，确保中立及有讨论空间，联会旨在训练学生在现今社会下有独立思考及批判思维，不存在洗脑，如“重组警队利多于弊”的辩题由反方以2:1获胜。

联会透露，已有四间学校表明退赛。

香港教育局回覆称，若学校发现任何课外活动对学生的成长或学习会带来不良影响，应劝学生不要参加或较早阶段退出。不过教育局没有对不良的定义作出解释，也没有说明该辩论比赛是否带不良影响。

还有报道指学界辩论联会与“公民实践培育基金”相关，联会筹委解释称，有关基金在负责提供场地支援，但没提供任何其他资金支援，更没参与或干涉选题。

对于有辩题被批评含政治成份，筹委表示，121间参赛学校在报名时均需提供辩题，经电脑除去校名后，再由逾十年辩论经验人士把关，现在辩题库中95%题目属学校直接提交的题目。

辩题库共145条题目中，与政治相关的共有32题，占约22%；经济及民生类题目占最多达60条，即四成；而国际议题有26条、教育占15条、道德伦理占12条。

据香港01的报道，该辩论赛的部分题目如下：“一国两制是2047年香港的最好出路”、“中学教师在教学时不应表达政治立场”、“香港人应争取香港独立”、“解散警队利多于弊”、“《愿荣光归香港》比《海阔天空》更适合成为香港民主自由的代表之歌”、“重启政改是港府重拾管治威信的第一步”。