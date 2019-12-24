日本半导体巨头原社长加入中国紫光

日本半导体巨头尔必达（现美光科技日本公司）于2012年破产，原社长坂本幸雄今年11月就任同行业中国巨头紫光集团的高级副总裁。

据共同社报道，紫光今后将建立日本设计中心，由坂本幸雄负责一线指挥工作。

共同社在报道中写道，在美中两国“高科技冷战”激化的背景下，其投身紫光之举也引发了业界的惊讶之声。

关于就任的理由，坂本接受采访时表示：“不想作为一个失败者结束人生。想自己作个了结。”

为实现量产而推进设计工作，紫光今后计划在日本召集约100名技术人员。坂本表示：“日本还有许多能开发存储器的人才。准备了相当于日企五六倍的报酬。”

紫光是中国知名学府清华大学旗下的半导体制造商，一直致力于开发闪存存储器，今年7月宣布进军用于电脑等设备的动态随机存取存储器（DRAM）。坂本曾执掌专攻DRAM的日企尔必达（ELPIDA）。

尔必达是合并日立制作所和NEC等公司DRAM业务而设立的公司，坂本自2002年起担任社长一职。

中国为摆脱在半导体采购方面依赖美国等的现状，提出半导体国产化的目标。但即将开始量产的DRAM厂商福建省晋华集成电路公司2018年成为美国的制裁对象，事业严重受挫。半导体成为美中对立的焦点之一。

日本的半导体相关人士表示，“存储器的胜负关键在于资金力，想在以国策推动开发的中国厂商一决胜负的心情可以理解。但在目前的政治状况下，这是很大胆的决断。”