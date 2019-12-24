中国发改委专家：明年经济增速料约6% 基本面不会因经贸摩擦而切断

中国国家发展和改革委员会经济研究所形势室主任杜飞轮表示，中国2019年潜在经济增长率预计保持在6.2%，2020年预计为6%左右，经济的基本面也不会因为短期的经贸摩擦而切断，下一步不需要那么悲观。

据第一财经报道，杜飞轮21日在2019年至2020年中国宏观经济形势分析与预测年度报告发布会上做出上述预测。

杜飞轮看好中国经济发展的基本面，这个基本面来自消费的增长、供给结构的升级、产业质量体系的提高以及城镇化的提质。

杜飞轮认为，从中长期的角度综合来看，中国经济增长既有五大机遇也有三大挑战。

五大机遇是：总体上仍处于和平发展的外部环境、新一轮科技革命和产业革命带来的历史性机遇、参与全球经济治理体系变革的新机遇、需求结构升级带来的新机遇、加快绿色发展的新机遇。

三大挑战则分别是：国际经济经贸规则变化带来的挑战、跨越中等收入陷阱的挑战，以及防范化解财政金融领域风险与次生风险的挑战。

他认为，中国目前的经济增长中虽然还存在结构性问题，包括城镇化率、服务业占比等，都在向优化格局前进。

仅以城镇化而言，2018年中国户籍人口城镇化率为43.37%，常住人口城镇化率为59.58%。杜飞轮说，“这中间的差距，就在农民工转向市民过程中的公共服务、公共投资、公共基础设施建设方面，实现提质。”如果这近16个百分点所对应的超过两亿人口从农民转为市民，将会带来巨大的投资和需求增长空间。