湖南烟花厂爆炸瞒报死亡人数 三副市长被先期免职

在中国湖南浏阳市“12·4”烟花厂爆炸事故调查处置中，截至目前已有10名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，四人被采取留置措施，另有三名干部被先期免职。

据新华网报道，记者23日晚从湖南省应急管理厅了解到上述信息。

据了解，湖南公安机关以涉嫌重大责任事故罪或不报、谎报安全事故罪对陈发学、杨沅朗等10名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

涉嫌失职渎职和谎报瞒报安全事故的浏阳市澄潭江镇党委书记刘法裕，浏阳市应急管理局副局长王义勇，浏阳市澄潭江镇党委委员、副镇长王挺攀，澄潭江镇联厂干部袁泽宇四人被立案调查并被采取留置措施。

长沙市委对浏阳市委常委、副市长吴敏，浏阳市副市长沈学军，浏阳市副市长屈湘水三人作出先期免职处理。

湖南省纪委监委、湖南省公安厅，仍在调查这起爆炸事故及瞒报、谎报行为。

据《北京日报》报道，浏阳市碧溪烟花制造有限公司因违法生产烟花爆竹，12月4日上午造成一车间发生爆炸事故。当地最初通报的伤亡情况是一死一伤，后来媒体质疑，官方改称是七人死亡，13人受伤。湖南省相关部门调查，该事故的伤亡情况是，共造成13人死亡、13人受伤，其中重伤三人。

中国国务院安全生产委员会办公室日前约谈了湖南省、长沙市、浏阳市的相关部门。约谈指，事故发生后，当地隐瞒死亡人数，性质恶劣，影响极坏。