李克强：中日韩应推动各方 确保正式签署RCEP协议

中国国务院总理李克强24日在四川成都出席第七届中日韩工商峰会时表示，中日韩是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）坚定支持者，也将是直接受益者，应当保持合作势头，推动有关各方确保明年正式签署协议。

李克强（左）24日在第七届中日韩工商峰会上发表演讲。（中国政府官网）

据中国政府官网报道，李克强表示，RCEP15个成员国不久前在泰国曼谷总体结束了谈判。标志着该自贸区建设取得重大突破，将对世界多边贸易体制形成有力支持和补充。中日韩是谈判的坚定支持者，也将是直接受益者，应当保持合作势头，推动有关各方确保明年正式签署协议。

李克强表示，中日韩三国经济总量占世界近四分之一，贸易总量占世界约六分之一，三国处在不同发展阶段，经济互补性强。为发挥三国各自优势，推动经贸合作，建立中日韩自贸区无疑是一个重要途径。

他表示，中国愿与韩、日共同努力，推动中日韩自贸区谈判尽快取得实质性进展。这将是中日韩作为世界贸易大国，以实际行动维护多边主义和自由贸易，也将为三国携手应对全球经济下行风险、实现经济稳定增长、加快区域经济一体化进程注入新的活力。

他还表示，虽然中国对韩、日贸易存在逆差，但不会因此大行保护主义。中国坚持扩大对外开放不动摇，致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对各类所有制企业一视同仁、平等对待。欢迎韩日企业“近水楼台先得月”，抓住中国扩大开放的机遇，赢得更多商机，更好实现互利共赢。