天津男子泰国“杀妻骗保案”宣判：被告被判无期

“中国天津男子普吉岛杀妻骗保案”24日在普吉府法院正式宣判，被告人张轶凡以故意杀人罪，被判处无期徒刑。

据澎湃新闻报道，被害人张英（化名）家属代理律师助理章红媛处获悉，法官认为，被告人张轶凡在前期警方调查中承认杀人，因此由死刑改判为无期徒刑 。

张英父亲张仁俭对无期的判决结果不满意，“但是在泰国算是最髙的。”

澎湃新闻此前报道，29岁的天津女子张英2018年10月，在泰国普吉岛一酒店泳池里被发现死亡，与其同行的丈夫张轶凡被泰国警方认定为嫌凶。

案发前数月，张轶凡曾以自己和妻子张英的名义，在11家不同的保险公司购买大额保单，投保额274649元（人民币，下同，53131新币），总保险价值2676万元，受益人均指向“张轶凡”。归案后，张轶凡向代理律师承认，伪造妻子签名，买下两份保险，但妻子知情。张轶凡并否认了“杀妻为骗保”的指控。

普吉府检察院今年1月24日向普吉府法院指控张轶凡触犯泰国法律，要求判处死刑。

今年7月至9月，该案件共经历了九次开庭审理。庭审中，张轶凡杀害妻子的行为是否“蓄意”成为焦点。

章红媛此前受访时表示，检方是以蓄意谋杀、残忍伤害他人致死罪控告张轶凡。而张轶凡聘请的泰国律师则是以过失致人死亡罪为其辩护。