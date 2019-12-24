中日韩领导人同意为实现半岛无核化紧密合作

中国国务院总理李克强、韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三24日在成都共同出席第八次韩中日领导人会议。三方一致认为，韩半岛实现完全无核化和永久和平符合三国利益，并将为此继续紧密合作。

综合路透社和韩联社报道，三国领导人在会上就三国合作发展方向、包括韩半岛问题在内的主要地区和国际局势等共同关心的事务深入交换意见。三方一致认为，早日重启朝美对话推进无核化取得实质性进展，有助于韩半岛乃至东北亚和全球的和平稳定，三方将继续为此付出多边外交努力。

文在寅说道，“我们都认为，朝鲜半岛的和平符合三国的共同利益，并决定共同努力，通过推动朝美对话，确保去核化及和平进程持续。”

李克强表示，三位领导人重申，需要通过对话寻找朝鲜问题的解决方案，三国需要在这个问题上展开合作。

朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普自2018年6月以来举行过三次会晤，但对话并未取得实质性进展，朝鲜要求首先取消国际制裁。

中日韩领导人还评价认为，继去年举行第七次会议之后，三国领导人会议连续两年举行，这将成为峰会常规化的重要契机。为了韩中日三国的合作深入稳定发展，三方将继续推进合作的常规化和制度化。

三国领导人还就扩大惠及三国全体人民的实质性合作达成共识，具体包括加强经济、社会和环境领域的合作，防治大气污染；营造开放互惠的贸易环境；推进并扩大科技合作；积极合作加大区域内互联互通及基础设施领域的合作。

三国领导人重申促进区域内人文交流的必要性，携手力促明年东京夏季奥运会和2022年北京冬奥会成功举办，扩大体育领域的深层交流合作。

另外，韩中日三国领导人还在会后签署包括合作愿景和未来合作方向的《未来十年三国合作愿景》，将会议结果列入文件。