澳媒：Cotton On表示对强迫劳动零容忍 正检视和中国印刷公司关系

据报澳大利亚的Cotton On正在调查其与一家中国印刷公司的关系。该中国公司被怀疑使用强迫监狱劳役，英国的连锁超市乐购（Tesco）已经宣布暂停与中国浙江供应商的合作并展开调查。

据路透社引述澳大利亚广播公司（ABC）报道，澳大利亚服装零售商Cotton On Group声明表示，“其供应商行为准则对包括强迫劳动在内的任何形式的现代奴隶制（modern slavery）采取零容忍的态度。”

Cotton On未立即回应路透的置评请求。

英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）22日报道，一个六岁的小女孩发现，在家人购买的圣诞卡中夹有一条来自中国上海青浦监狱的求助信息。卡片写道，“我们是中国上海青浦监狱的外国犯人，被迫劳役。请帮助我们，并通知人权组织。”

乐购说，圣诞卡是由浙江云广印业有限公司（Zheijiang Yunguang Printing）印制的，宣布暂停合作并展开调查。

浙江云广印业距上海青浦监狱约100公里。

浙江云广没有回应置评请求，但中国外交部23日否认了上海监狱强迫劳动的指控。

澳大利亚广播公司还报道称，浙江云广将迪斯尼公司和美国零售商Big Lots列为国际合作伙伴。

Big Lots和迪士尼没有立即回应路透社的置评请求。