上海五日内两医生猝死 媒体：一线医生超负荷问题一直存在

中国上海市五日内两名医生猝死。有媒体引述研究报告表示，中国一线医生的超负荷的工作问题一直存在。

据《杭州日报》微信公众号报道，复旦大学肿瘤医院放疗科医生杨立峰16日因过度劳累引发室性逸搏猝死，年仅39岁。复旦大学附属中山医院肛外科主任医师陈培因“爆发性心肌炎”医治无效，在12日去世，终年49岁。

11月1日上海交通大学附属瑞金医院麻醉科医生江金健突发心脏骤停离世，终年30岁。短短两个月，上海就有三位医生在岗位上猝死。

《杭州日报》引述《2017年中国医生生存现状调研报告》指，一线医生的超负荷工作问题一直存在。该报告调查显示，77%的医生一周工作超过50个小时，其中，还有近四分之一的医生一周工作时长超过80小时。近六成门诊医生每半天要看30个以上的病人；超过四成的外科医生日均手术时间超过8小时；在白天正常工作的情况下，36%的医生遇到过一周值两次夜班的情况，近八成医生有睡眠困扰，长期处于亚健康状态。

报告指出，八年间，共有29位医生先后猝死，90%为男性，平均年龄仅为40岁，其中有25人在三甲医院工作。麻醉科和外科是医生猝死率最高的科室，其中麻醉科猝死医生14人，外科10人，两者合计占比超过八成。