中国央行官员：明年债市违约风险会继续暴露

中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，明年债券市场形势严峻，个体违约风险会继续暴露，下半年违约风险要高于上半年，低资质民营企业、高度依赖非正规渠道融资的房地产企业和地方融资平台都是值得重点关注的对象。

据中国证券网报道，邹澜24日在审理债券纠纷案件座谈会上介绍，央行明年将从四方面完善债券市场体制机制建设。这四方面包括，确保债券市场融资功能的发挥、做好违约风险的动态监测、公布市场化违约处置手段和进一步优化债券市场法治环境。

邹澜表示，“正常、适度的个体违约是好现象，但如果是集中爆发违约，就有可能会影响金融市场信心，导致交叉传染，影响实体经济。”

他说，央行将与中国国家发展和改革委员会、证监会联合发布有关信用类债券违约的通知，指导银行间市场交易商协会发布债券违约处置的具体指南，使得投资人、发行人、中介机构能够找到公平、透明的快速处置机制。

邹澜介绍，为了防止出现企业融资困难导致违约，进而加剧违约暴露的发生，将通过相应措施作出逆周期的对冲调节。进一步优化债券市场法治环境，严厉打击逃废债行为，与最高法加强配合，在司法层面加大对逃废债的打击力度。

他还表示，央行将提高风险排查的针对性，做好违约风险的动态监测。指导自律组织和中介机构加大对风险的排查，针对重点企业监测排查，掌握偿付资金的安排，避免意想不到的突发事件造成不必要的违约风险暴露。

另外，将加快违约债券市场建设，鼓励支持各类资产管理公司、私募基金和专业化的投资机构积极参与债券交易。

针对中国信用债市场违约频现，央行副行长刘国强稍早称，要坚持问题导向，进一步提升债券违约处置机制的市场化、法治化水平；央行、发改委、证监会联合起草的《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》将会很快印发。