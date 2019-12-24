中国商务部原副部长魏建国：明年中国吸引外资金额料居全球第一

中国商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国24日在北京表示，2020年，中国吸引外资金额或将达到1400亿至1500亿美元（2033.36亿新币），居全球吸引外资第一位。

据中新社报道，魏建国在国是论坛2019年会上作出上述预判。

他认为，得益于明年外商投资法正式实施、中国营商环境持续改善、区域一体化发展以及全球生产要素重组等原因，明年中国将持续吸引跨国公司投资。

首先，明年1月1日中国将实施新的外商投资法。其次，根据世界银行发布的报告，今年中国营商环境全球排名从46位提升至31位。魏建国认为，只要政策得当、“补短板”，未来三至五年中国的营商环境有望排入全球前10位甚至前五位。

同时，包括区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中日韩自贸协定等区域经济一体化发展也将使中国市场更有吸引力。

魏建国表示，更为重要的是，随着全球生产要素的重组，既拥有14亿人口的巨大国内市场，又有完整产业链的中国对跨国公司的吸引力将无可替代。

具体来看，他认为，明年中国吸收外资将呈现三大特点：外资项目将出现大中小项目共同发力，服务业和制造业并头齐驱，东中西三个区域吸收外资齐头并进。

官方数据显示，2018年中国吸收外资额达1349.7亿美元，创历史新高。今年1月至11月份，中国实际使用外资1243.9亿美元。