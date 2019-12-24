王毅：中国希望美国重建客观正确的对华认知

中国国务委员兼外交部长王毅表示，中国希望美国重建客观正确的对华认知，回归理性务实的对华政策。

据中新社报道，王毅23日在北京接受记者采访，回顾2019年外交工作并展望明年工作。他就中美关系表示，希望美国重建客观正确的对华认知，回归理性务实的对华政策，与中国一道，把中美关系扳回健康发展的轨道，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。

王毅表示，今年正值中美建交40周年，本来是一个值得双方共同纪念、携手开创未来的重要年份。但遗憾的是，美国却在经贸、科技等诸多领域接连对中国设限打压，在涉及中国领土主权的一系列问题上干涉抹黑。美国的所作所为，不仅损害了40年积累起来的中美互信，也冲击了整个世界的稳定和发展。

他再次强调，中国将坚定维护自身的核心利益和正当发展权利。当然，对于双方交往中出现的矛盾和分歧，中国始终愿意本着相互尊重的态度同美国沟通协商。最近中美就第一阶段经贸协议达成一致，这一事实表明，只要双方都展示诚意，相向而行，就可以通过平等对话找到解决的办法。

王毅说，“无论从中美两国人民的长远利益出发，还是考虑我们两个大国承担的国际责任，我们都应该、也必须共同找到最大发展中国家和最大发达国家的和平相处之道，共同开辟造福两国、惠及世界的互利共赢之道。”