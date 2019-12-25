【图集】港抗争者平安夜多处破坏 警催泪弹驱散

香港昨晚（24日）多个商场有抗争者聚集、抗议，并与防暴警员爆发冲突，尖沙嘴及旺角街道重现抗议人群，警方施放催泪弹及出动水炮车，示威者的汽油弹烽烟再起。

综合香港01、星岛日报及明报报道，香港一批黑衣人平安夜趁市民上街庆祝发动攻势，先在五区商场进行“和你Sing愿平安归香港“示威，有人破坏店铺，引致防暴警入场驱赶，朗豪坊及海港城都有警民冲突。

入夜后暴力升级，除朗豪坊入口玻璃门被打烂外，有网民不满汇丰银行终止支援“星火同盟”的户口，发起抗议及抵制。晚间，有示威者更破坏汇丰银行九龙总行；另外还发生至少一宗“私了”事件。

一批抗争者晚上11时许在汇丰银行九龙总行外破坏，以硬物击碎银行外墙玻璃，碎片散落一地；门外贴上“毋忘”、“星火”的字句。抗争者又打开雨伞，以遮掩镜头，其后再往闸内纵火。

凌晨零时许，弥敦道的恒生银行同样“难逃一劫“，有柜员机被纵火。该行对开往旺角方向的弥敦道，疑有不同政见人士起初口角、继而动武，其中一名身穿深色衫裤的男子，怀疑遭围殴“私了“，重伤倒地。

现场可见，该名男子头部大量出血，倒卧地上，毫无反应。有义务急救员为他初步治理，其后救护员接报赶至将其送院。警方表示，零时56分接获报案，指一名男子在上址被人打伤，当时失去意识及昏迷，救护员到场处理。

另据明报报道，有抗争者于旺角亚皆老街及弥敦道交界投掷汽油弹，警方在旺角多处施放催泪弹，抗争者向油麻地方向四散。

香港政府深夜发稿，严厉谴责蒙面暴徒于平安夜晚上在港九新界多区，包括尖沙嘴、旺角、沙田和元朗等多个地点非法集结，又破坏交通灯及商场店铺、堵路、纵火、冲击警员，上述行为严重扰乱社会秩序，影响市民欢度佳节，破坏节日气氛，令人愤慨。