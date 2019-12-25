北大方正持有的逾11亿股方正证券被司法冻结

中国北大方正集团周二公告称，所持有的逾11亿股方正证券股份被司法轮候冻结，冻结起始日为2019年12月20日，冻结期为三年。同时其所持有的逾3000万股中国高科股份也被司法轮候冻结。

据路透社报道，刊登在上海清算所的公告称，方正集团所持有方正证券股份被司法轮候冻结主要是因中欧盛世资产管理（上海）有限公司，华润深国投信托有限公司与方正集团债券交易纠纷案，分别被上海金融法院，上海市黄浦区人民法院裁定冻结。

公告并称，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

北大方正集团旗下有上市公司方正科技和方正证券等。

国有控股以及校企背景的中国北大方正集团12月2日公告称，所发行的超短融“19方正SCP002”未能按期足额偿付本息，为其首次债券违约。

中国北大方正集团周一公告称，2019年度第二期超短期融资券持有人会议表决同意延期支付超短融“19方正SCP002”本金，兑付日变更为2020年2月21日，期间利息按照原利率4.94%计息。

刊登在上海清算所的持有人会议决议公告称，发行人以其持有的重庆银行逾9400万股股份为“19方正SCP002”延期提供增信，其中发行人承诺将所持股份的50%在2020年2月21日前办完相关增信措施。