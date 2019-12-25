民阵申请元旦游行 港警：看社会秩序才定

香港民阵人权阵线计划于2020年1月1日举办“元旦大游行”，由维园中央草坪出发至中环遮打道行人专用区。民阵表示已向警方申请不反对通知书。民阵副召集人陈皓桓称，昨与警方开会讨论游行安排，警方在会上无要求加其他条件，但无答覆会否批出不反对通知书，称要看这几天社会秩序才决定。

据《明报》报道，去年元旦大游行的终点为政府总部，这次就改为中环遮打道行人专用区。陈皓桓说，过去警方会用各种理由拒批不反对通知书，其中一个理由就是起点或终点接近“高风险建筑物”。陈说，政总被警方视为高风险建筑物群，若游行终点定在政总，警方或会拒批；为了游行获批、让市民有机会发声，民阵把终点定在中环遮打道行人专用区。

陈皓桓还说，民阵作为游行主办单位，在申请不反对通知书时，会尽力避免警方找到理由拒绝申请，因此在决定游行起点和终点时，也要考虑相关地方可否容纳很多人，民阵也会按警方要求增加纠察人手。被问到申请游行的人数，陈说一直都难以估计，但为了避免警方以人数做借口拒批，民阵以“警方数字3.2万人”作为申请的游行人数。警方曾称维园草坪可容纳3.2万人。

这次元旦游行主题“毋忘承诺，并肩同行”，重申“五大诉求，缺一不可”。民阵称，不少人出现长期抗争后的压力与创伤，需互相照顾。