外囚被强制劳动？监狱长：想象力丰富

英国媒体近日指控上海青浦监狱内服刑的外籍囚犯“被强迫劳动制作圣诞贺卡”。据央视新闻12月24日报道，CGTN专访了上海市青浦监狱党委书记、监狱长李强，他正面反驳这篇报道，直称该报道纯属无稽之谈，并指报道“想象力是有点丰富”。

李强说：“这跟我们改造的情况是背道而驰的。（改造）是要培养罪犯的技能。第一，（罪犯）是自愿的；第二，他的项目是根据他自己的特点，他要申请，想参加劳动我们给他参加劳动。第三，他的劳动，我们根据他的劳动的情况，有合理的比例，给他一定的劳动报酬。很多改造的项目更多地侧重他今后如何就业，如何不再重新犯罪。（罪犯参与到）玉雕，刺绣，纸模（制作）。这些项目给了他一技之长。”

据监狱长介绍，有意愿劳动的囚犯可以得到一定劳动报酬，如果没有扣除罚金的情况则报酬中部分作为储备金，在他们出狱时提取，用于开始新生活，其余的钱可以用来购买洗漱用品、日常用品以及和家人通讯等。《星期日泰晤士报》的报道中贺卡纸条上提到的韩飞龙（Peter Hamphrey）曾于2013-2015年在青浦监狱服刑。

李强说：“韩飞龙在我们监狱服刑，据我了解，时间不是很长，不超过两年。在服刑期间，他也不是很出挑的一个，当然他也是比较有抵触情绪的，这个我们也理解。不是说你对案子有看法，我们就对你打击或者报复。你对案子的看法，你向法院申诉，控告，这些权利我们都是开通的。”