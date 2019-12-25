1300万悬赏公告在朋友圈“精准投放”

这几天，中国大陆有不少人在朋友圈里刷到一条特殊的“悬赏公告”。这则公告是杭州市中级人民法院发布的，“悬赏”的是两个失信被执行人，赵非凡和赵锐勇。两人的悬赏金均为1307万6900元（252万新元）。

据澎湃新闻报道，赵锐勇和赵非凡是父子，来自诸暨，是长城影视文化企业集团的实际控制人。公司旗下有三家A股上市公司，分别是长城影视、长城动漫、天目药业。

从中院发布的悬赏令来看，父子俩未执行的标的额高达1亿3000万元。而且，这次发布悬赏执行的只是长城系资本困境中的一个个案。

此案的申请人是建设银行西湖支行，2017年左右，长城系公司陆续向该行贷款逾1亿元，以公司应收债权作为质押。但上亿的债权，银行追回的只有两三百万元。

今年7月，银行向法院提出强制执行申请。悬赏执行是今年杭州法院开始尝试的一种新的执行手段，即利用微信平台，通过广告投放曝光的形式，将悬赏公告精准定向投送至失信被执行人的周边人群。

这些悬赏令的投放对象经过大数据筛选，是有针对性的：一是被执行人的密切联络人，包括亲戚、朋友等；二是被执行人经常活动区域范围内的人，比如公司、家附近3至5公里区域内的人，即使是陌生人，也可能会收到这条悬赏令。

举报人可以通过微信小程序直接举报老赖财产线索，也可以拨打法院电话或前往法院举报，提供的财产线索经查证属实并实际执行到位的，就可以按悬赏公告发放悬赏金了。

悬赏金数额比例经申请人同意，一般设定为执行标的的5%-30%。

按照悬赏执行的相关规定，如果有人能提供关于赵氏父子的有效线索，而根据这个线索，法院也确实执行到资金了，那么将从该笔资金中拿出10%给线索提供者，其余90%给申请银行。

如果有多人提供相同财产线索的，则按照提供线索的先后顺序登记。也就是说，最先提供线索的人可获得悬赏奖金。