北京冬奥会延庆赛区场馆明年底建成

目前北京2022年冬奥会延庆赛区各项工程建设项目正加速推进，预计至2020年底，延庆赛区将基本完成冬奥场馆及配套工程建设。

据新华社报道，北京市延庆区区长于波介绍，目前延庆赛区28项冬奥场馆及外围配套基础设施建设工程已按计划开复工25项，进展顺利。其中，国家高山滑雪中心部分竞速赛道及相关设施已交付使用，国家雪车雪橇中心主体结构完工，延庆冬奥村及山地新闻中心有序施工，综合管廊投入使用。同时，海陀山天气雷达和延庆赛区自动气象站建设也全部完成，冬奥会延庆气象服务分中心建成并投入使用。

他表示，延庆正持续加速推进国家雪车雪橇中心、山地新闻中心、冬奥村等冬奥场馆及配套设施建设，计划至2020年底基本完成赛区建设。延庆还将搭建5G、无人机、人工智能等在冬奥基础设施建设、场馆运行、城市服务保障等应用场景的对接平台，推动新技术、新产品的应用实施，将延庆赛区打造成“科技冬奥”的集中展示区。

为备战冬奥会，按计划，延庆赛区将陆续举办5场测试赛和4场测试活动，首场测试赛是明年2月举行的2019-2020国际雪联高山滑雪世界杯延庆站比赛。为服务此次测试赛，延庆赛区的道路、电力、通信系统目前已实现联通，造雪工作今年底前也将全面完成。

“今年延庆还成功举办了全国速度滑冰马拉松等11项冰雪赛事活动，明年我们将持续办好13项冰雪赛事活动，预计到2022年将有超过11万人次参与冰雪运动。”于波说。

此外，为保障北京冬奥会良好的生态环境，明年延庆还将继续提升赛区生态品质，落实54项生态环保措施和34项可持续性承诺任务，完成87个地块生态修复，并加大周边环境整治力度，力争实现冬奥会举办时PM2.5日均浓度35微克每立方米的目标。