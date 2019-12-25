参与美国网络攻击的中国黑客在美服刑期满回国后继续任教

一名因提供和使用与重大网络攻击有关的恶意软件而于今年在美国被判刑的中国籍黑客，回到了原来的工作岗位：在一家中等专科学校教授计算机课程，其中包括一门关于互联网安全的课程。

据路透社报道，于平安(音译)在圣地亚哥联邦拘留中心服刑18个月，他对策划网络攻击的指控认罪。于平安原本是一家中等专科学校的教师，他于2017年8月在洛杉矶国际机场被捕，当时他和一群老师来参观一所美国大学。路透记者上月发现于平安回到之前的学校继续任教。

今年2月，于平安被判刑。据判决书显示，此次网络攻击的受害者包括芯片供应商高通(Qualcomm) (QCOM.O)、航空航天和国防公司Pacific Scientific Energetic Materials Co以及游戏公司Riot Games。公开的法庭文件中并未披露黑客从这些公司盗取了哪些东西。

高通未予置评。Riot Games的发言人称该公司并未丢失数据。Pacific Scientific未回复置评请求。

法庭文件显示，于平安擅长计算机网络安全和编程。他在网络攻击案中提供的恶意软件包含一种名为Sakula的罕见软件工具，黑客可以通过它对电脑进行远程控制。不清楚该恶意软件的开发者是谁以及于平安又是如何获得这款软件的。

近十年发生的一些非常有名的网络攻击都与Sakula有关。除于平安案详细列明的攻击之外，还包括对美国医疗卫生保险商Anthem的攻击，数百万患者记录遭泄露；美国人事管理办公室(OPM)也遭到过攻击，数百万现任和前任美国政府雇员及合同工的个人信息被盗。于平安未被指控曾参与这两起案件。

中国外交部称，不掌握具体情况。外交部发言人表示，中国政府坚决反对并依法打击各种形式的非法网络活动。

外交部并称，不了解其他指控中国公民攻击美国公司的案件，并指责华盛顿在与技术有关的起诉中表现出“冷战思维”。

上个月路透发现39岁的于平安任教于国家级重点中专上海市商业学校。美国官员告诉路透，于平安在被捕之前正是在此任教。