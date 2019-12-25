西藏19个县区退出贫困县区

中国西藏自治区脱贫攻坚指挥部日前发布公告，西藏2019年计划脱贫摘帽的19个县(区)在完成县(区)申请、地市初审、自治区实地考核评估和公示后，经西藏自治区扶贫开发工作领导小组审定后，由西藏自治区人民政府研究批准，正式退出贫困县(区)。

据新华社报道，这19个县(区)是西藏最后一批退出贫困县(区)的地区，分别是日喀则市谢通门县、江孜县、萨迦县、萨嘎县、拉孜县、南木林县，昌都市八宿县、左贡县、芒康县、贡觉县、察雅县，那曲市色尼区、巴青县、尼玛县、双湖县、申扎县，阿里地区措勤县、改则县、革吉县。