台北市长柯文哲今天(25日)举行就职五周年记者会,媒体询问,柯文哲做了很多事,市民却无感,导致民调下降。柯回应,北市其实已经领先其他城市,差距愈来愈大,但市长满意度却不高,“我也知道原因,我就不想讨好大家”

据中时电子报报道,柯文哲说,这在北市是有趣问题,北市在客观指标如《天下杂志》、《天下杂志》甚或来自台湾外等杂志民调,北市其实领先其他城市的差距愈来越大,但市长满意度却不高,这满有趣的,他也知道,他就不想讨好大家,该做就做,他台大医院出身,在台大医院不需要做广告,认真做到一定程度,大家会看到。

柯说,若他没连任,就没有南门、环南市场,大型公共建设也都看不到,北流、北艺就惨了,这也是他没选总统的原因,很多人要“To see is to believe”,讲了一大堆包装,但他八年就乖乖做北流、北艺这些,还有把公宅盖到两万户,大家就会相信,虽然广告要做,但他寧可把内容物做好,真有需要广告,选前半年处理就好。