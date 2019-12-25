2020年春运进出京客流预达4573万

北京今天（25日）上午召开2020年春运工作动员大会。据介绍，2020年春运将从1月10日开始至2月18日结束，共计40天。据预测，2020年春运期间铁路、民航和公路省际进出京客运量达4573万4000次，同比增长2.9%。

据中新社报道，北京市交通委表示，其中，铁路3171万9000人次，同比增长4%；民航1250万人次，同比增长1.6%；公路省际客运151万5000人次，同比减少9.1%。市内地面公交客运量预计2亿9700万人次，同比下降0.9%；轨道交通3亿7200万人次，同比增长3%。

2020年春节是1月25日，较2019年提前10天。1月10日，北京将进入春运，临近各大中小学放寒假，学生、务工、探亲客流将高度交织重叠，于节前3—5天形成客流最高峰。

北京市交通委表示，交通运输部门及企业将密切跟踪监测客流情况并分析变化趋势，统筹配置资源，最大限度地满足民众的出行需求。

2020年春运期间，北京地区三大火车站图定始发列车538对，较2019年增加11.5对。北京地区节前加开始发直通临客运行线73对，较2019年增加八对。

民航方面，据预测，2020年春运期间北京地区旅客吞吐量预计达到1250万人次，较2019年同期增长约1.6%。针对新开通的大兴国际机场，将制定各类应急预案，并对预案进行风险评估、培训演练、监督检查，确保预案可执行、有成效。