韩国瑜：台湾危机就是“蔡英文总统” 无能被架空

2020台湾总统大选政见发表会今天下午举办第二场，国民党总统候选人韩国瑜发言时批评，台湾现在的危机就是“蔡英文总统“，总统被架空，放纵派系大贪特贪，这就是今日领导状况。并指蔡英文若继续带领台湾走下去，她的团队将继续残害台湾人民。

据台湾《联合报》报道，韩国瑜在第二场政见发表会一开始就发动猛攻，第二个发言的他反驳蔡英文提出的各种经济数据，他说，如果如此这四年民众应该是甜、爽、笑、乐，为什么民众会选出代表字是苦、忙、翻、乱？

韩国瑜批评，蔡英文提名的监察委员陈师孟敢直接约谈法官，蔡英文一个字不讲。民进党用人民纳税钱建构网军，谋杀了一个外交官，蔡英文一字不讲，蔡英文用网军带风向，在第一次政见会用网军黑资料抹黑他。他上周抛出成立特侦组，全台佳评如潮，大家都希望赶快成立，但到现在为止蔡英文都还没有表态，民心思变、人民望治心切，痛恨贪官污吏。他要求蔡英文明确表态要不要设立特侦组。

韩国瑜说，此时此刻真正的危机在于五个字“蔡英文总统“。他不否认“蔡英文“是个单纯的人，可能也是善良的人，自己过自己小确幸日子，喝红酒、吃法国菜、疼爱宠物，没有问题，但加了总统两个字就出了大问题。”蔡英文“加上被架空的”总统“，是无能的总统，这是台湾真正的危机。