宋楚瑜：亲民党能稳两岸关系 为台创大局

第二场2020台湾总统大选政见发表会于今天（25日）登场，面对绿营认为世界格局呈现美国、日本等民主国家与中国大陆对抗的格局，台湾应该加入美日阵营的说法，亲民党总统候选人宋楚瑜予以驳斥，点出美国、日本跟大陆不是只有对抗关系。宋楚瑜称亲民党能稳定两岸关系，为台湾创造大局。

剧中时电子报报道，宋楚瑜表示，总统是台湾领导人，有如一条船的船长，把舵时要把对方向，作为船长最重要的责任是了解风向与国际形势，如果让各国必须在两岸之间二选一，对我们不利。2020必须面对大陆美国日本三大经济体重新合纵连横，如果台湾远离大陆固然军事上更安全，但经济上也少了很多机会。

宋楚瑜指出，台湾过去以为美国日本一定会站在同一阵线，然而明年日本要办奥运，而且美国要减少驻日本的美军并提高日本负担的军费，此外韩日关系越来越紧张，日本是否会因此选边站？这两天大陆与日本领导人在北京和成都会谈，就是一个信号。

而中国大陆与美国也不是只有对抗关系，美国明年要举行大选，特朗普需要争许大陆农产品市场，提升选情。我们是否会因为站错边被边缘化？台湾位子在哪？宋楚瑜表示，台湾和美国与大陆都有长期绵密经贸往来，宋楚瑜当总统能稳定两岸关系，在陆美日三强博弈中，让我们站稳位子。

宋楚瑜在尾声中强调，亲民党未来一定能带领台湾，他以八个字总结，就是“变中求稳、稳中求胜”。亲民党未来定能为台湾创造大局。