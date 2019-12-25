韩国瑜：蔡英文该纠正罢韩团体而非幸灾乐祸

国民党总统候选人韩国瑜今天（25日）在第二场2020台湾总统大选政见发表会上表示，民进党在他当市长两个月就开始搞罢韩，但人数不够，只好把外国人、外县市的人调到高雄，这不是民主常态，蔡英文总统应纠正罢韩团体，这才是总统的高度；而不是幸灾乐祸。

据联合新闻网报道，第二场电视政见会下午在中视登场，三组候选人包括台湾总统蔡英文、国民党候选人韩国瑜、亲民党候选人宋楚瑜，再度同台讲述政见，经抽签发言顺序为蔡英文、韩国瑜、宋楚瑜，政见发表分三阶段，每阶段每人发言10分钟。

韩国瑜在第二阶段发言时，先针对蔡总统第一轮发言表达三点遗憾，第一个遗憾就是蔡总统始终没有表态到底要不要重启特侦组，要不要惩罚贪官污吏。

其次，蔡总统提到罢韩游行是热呼呼的民心，韩国瑜质疑，日前的罢韩大游行，为什么有这么多外国人、外县市的人在其中？民进党扮演怎样的角色？

他说，高雄市民才能罢免市长，如果一开始就定义为反韩游行他没话说，但在他当市长两个月就开始搞罢韩，戏唱下去了无法松手，只好罢到底，结果人数实在不够，只好把外国人、香港人跟外县市的人都调到高雄。

韩国瑜表示，民进党现在利用几十万人上街修理他，这就不对，不是民主常态，应该要纠正罢韩团体，这才是总统高度，怎么反过来幸灾乐祸。