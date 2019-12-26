台湾大选第二场政见发表会 围绕贪腐议题交锋

台湾大选第二场政见发表会昨天（25日）登场，候选人针对贪腐议题多次交锋。国民党候选人韩国瑜批评，台湾真正的危机是蔡英文被架空成无能总统，纵容派系大捞特捞、大贪特贪；蔡英文也火力全开细数国民党贪腐名单，并强调，谈司法改革不是用韩这种“斩鸡头”发誓的方式。亲民党候选人宋楚瑜揶揄蓝、绿是贪腐与司法不公的难兄难弟。

据联合新闻网报道，政见会一开始，第一个发言的蔡英文有备而来，看稿念出多项上台后的经济成果，表示台湾正在大海里乘风破浪，韩国瑜却是“坐在浴缸当成大海”。

轮到韩发言，直接单挑蔡英文，指台湾危机在“蔡英文总统”，他不否认“蔡英文”是个单纯可能也是善良的人，日子过得非常小确幸，喝红酒、吃法国菜、爱宠物，都没问题，但单纯的“蔡英文”加上被架空的“总统”，成为最大危机。

韩质疑蔡被贪官污吏、派系包围，被总统府秘书长陈菊、行政院长苏贞昌架空。派系为什么辅选？因为蔡英文领导下，可以吃香喝辣，大贪特贪，蔡已无法以身作则，分出善良与邪恶，无法创造清廉团队。

蔡英文回击，“说了半天，一个实际的案例都没有”，真要讲贪污，大家更记得国民党执政官员，行政院前秘书长林益世、南投县前县长李朝卿、新北市前副市长许志坚、营建署前署长叶世文，还有把韩引进北农的“政坛大哥”，后来因焚化炉弊案收贿三千万，被判刑八年，暗指正在服刑的云林县前县长张荣味。蔡还说，韩表示将来如果贪污，就关起来不要假释，一天只吃一顿饭，“韩市长这番话，要不要去讲给你的政坛大哥听？”

韩则反讥蔡英文用一块遮羞布、举几个国民党贪污案子来代表民进党清白，何苦如此？因为蔡英文无法面对问题。他称若贪污，一天愿只吃一顿饭，是代表“我怎么能贪污？”他阐述的是普世价值，但蔡英文又把话带进小巷子。

宋楚瑜也加入战局，强调蔡、韩都提到司法要公正、独立，各项民调证明，有六到七成人民不信任司法的公信力；选举时有个有趣的名词叫做“难兄难弟”，他认为，国民党和民进党就是贪腐、司法不公正的难兄难弟，为难台湾很多无辜的兄弟，而司法公正是民主自由最后一道重要的防线，这是他绝对重视的。

宋也抨击蔡英文“确实被派系绑架，让派系决定政策分配，严重影响其政策走向”，他反问蔡“当民主变成专权，台湾没了民主，顾的到底是谁的主权？”他多次强调政治是高度专业，用人不能限于政党，资源分配不能受制于派系，没有强大内心的自我期许，就不能坚持方向。