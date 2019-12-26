黑衣人在多区集结并有人纵火 港警昨晚拘捕百余人

黑衣人昨（25日）在香港多区聚集，并有人在场纵火及破坏店铺及公共设施，引起多场警民冲突。警方共拘捕了百余人。

综合《星岛日报》、香港电台网站报道，香港警方表示，昨日晚上约10时起，大批抗争者在没有按法例要求通知警方的情况下，于铜锣湾一带聚集。抗争者及后响应网上呼吁经勿地臣街、轩尼诗道向中环兰桂芳方向游行，鼓吹参与者阻塞兰桂芳一带的正常商业活动。

警方采取行动，于皇后大道东及正义道一带拘捕58名男子及47名女子，年龄介乎13至58岁，涉嫌参与未经批准的集结。警方并于其中一名23岁男子身上检获一支镭射笔，他涉嫌藏有攻击性武器被捕。案件交由港岛总区重案组跟进。

警方又指，昨日晚上约9时，人员巡经尖沙咀广东道及梳士巴利道交界时，截查一名可疑男子，该名男子拒绝合作及出示身份证明文件，并高声呼叫。警员遂将他拘捕，并在他身上检获一把约19厘米长的刀。该名39岁男姓施男子涉嫌公众地方行为不检、阻碍警务人员执行职务及藏有攻击性武器被捕，现正被扣留调查。案件交由油尖警区刑事调查队第二队跟进。

防暴警察在圣诞节晚上，在旺角多处设立封锁线，先后在砵兰街及快富街截查百多人，部分人被拘捕，警方又曾发射催泪弹和胡椒球弹驱散，约10人中胡椒球弹。多区商场也有人聚集喊口号，防暴警进入截查。

