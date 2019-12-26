胡春华强调要高质量打赢脱贫攻坚收官战

中共中央政治局委员、中国国务院扶贫开发领导小组组长胡春华24至25日在湖北省恩施州调研脱贫攻坚工作。他强调，要深入学习贯彻中共总书记习近平关于扶贫工作的重要论述，全面落实中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院决策部署，以更加扎实有力的工作举措，高质量完成各项任务，确保脱贫攻坚如期圆满收官。

据新华社报道，恩施土家族苗族自治州地处武陵山腹地，集民族地区和集中连片特困地区于一体。胡春华先后来到宣恩县和恩施市，深入贫困乡村、易地扶贫搬迁集中安置点、扶贫产业基地和东西部扶贫协作项目等，察看基本医疗、义务教育、住房安全和饮水安全情况，了解易地扶贫搬迁后续扶持、产业扶贫等进展。

胡春华强调，打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的重中之重和标志性工程，明年必须确保如期全面完成。要坚持目标标准，集中力量全面完成剩余脱贫任务，抓紧排查整改影响脱贫的突出问题，对工作难度大的县和村进行挂牌督战，对特殊贫困群体落实落细兜底保障，确保稳定实现“两不愁三保障”。要加强易地扶贫搬迁后续扶持，强化产业和就业扶贫，及时做好返贫和新发生贫困人口帮扶，确保脱贫质量。要严把贫困退出关，较真碰硬开展考核评估和督查巡查，扎实做好普查，确保脱真贫、真脱贫。