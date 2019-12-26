出狱数月后仍未赴台 陈同佳自首意愿不变

触发香港政府提出修订《逃犯条例》的台湾杀人案疑犯陈同佳，在港因洗黑钱罪成判囚，十月下旬出狱至今超过两个月，仍未赴台自首。

据《星岛日报》报道，协助他的香港圣公会教省秘书长管浩鸣表示，陈同佳并没有改变去台湾自首的意欲，决定赴台时间后会对外公布。

席卷香港的反修例风波源于去年二月，陈同佳在台湾涉嫌杀害女友潘晓颖后潜逃香港，遭台湾通缉，他其后因曾在港盗用女方提款卡，洗黑钱罪成，被判坐牢29个月，扣除假期在今年10月23日刑满出狱。

期间，港府提出修例，令香港社会陷入逾半年的动荡不安，直至今天。牧师管浩鸣在陈出狱前公开表示，已说服陈前往台湾自首，陈至今留港，社会乱局亦未平，更掀起台港之间的一场政治风波。

管浩鸣最新回覆传媒查询时表示，陈同佳并没有改变去台湾自首的意欲，一决定时间后会立即向外公布。被问到陈同佳会否在今年内赴台自首，管未作回应。

据报，陈同佳原拟在出狱后即赴台，但因台方禁制他们入境，取消行程。管浩鸣当时指，陈决定先与家人相聚，陈家亦需要整理不同消息和资料，并就个案咨询法律意见。台湾相关部门曾指，并无限制陈入境，只是要求他亲临柜位申请签证。

管浩鸣则称，台方说法每日都有变，担心陈可能成为政治筹码，认为需要确保陈赴台后能得到公平审讯。