浙江首发台胞专属“台融卡” 能贷款且享“五重免费”

浙江省台办与浙江省农村信用社联合社25日推出台胞专属的银行卡“台融卡”。这是该省首次向台胞发放有贷款功能的台胞借记卡和台胞白金信用卡。

据中新社报道，这次发行的台融卡包括借记卡和信用卡，最高授信额度均达人民币 100万元。其中借记卡是一张有贷款功能的台胞借记卡，享受基准利率优惠，具有小额贷款循环功能。同时还享受免年费、免开卡工本费等“五重免费”。

信用卡则是一张台胞白金信用卡，可享受银行贵宾通道、机场免费接送等专属服务。

长三角地区是台商在大陆集聚最密集的地区，目前在浙江注册的台资企业累计接近1万家。

台商窦永平说，在大陆不可避免地要使用各种金融工具与服务，但之前因证件、手续问题很难甚至无法办理信用卡，台融卡将解决其在大陆遇到的金融方面的问题，极大便利工作和生活。

来自台湾的李丽娜也表示，台融卡一方面解决之前台企台胞获得部分金融服务的“老大难”问题，成为在浙台胞融入浙江的又一个新开始，另一方面，一张小卡片也让她更加感受到大陆惠台政策的不断升级。

浙江省农信联社理事长王小龙表示，台融卡能够满足台胞台企的生产经营及消费需求，为广大台胞台企提供综合性、一篮子金融服务。

浙江省台办主任庄跃成也表示，浙江首次推出的台胞专属的台融卡，有助于在浙台商更好扎根浙江，帮助更多台胞共用大陆发展机遇。希望透过发行联名卡提升台胞综合金融服务质效等举措，进一步提升在浙台胞学习、创业、就业、生活的便利度和获得感，帮助台资企业转型升级，实现高品质发展。