2019年十大语文差错 中国足协误用“差强人意”入选

中国语言文字规范类刊物《咬文嚼字》杂志社昨天（25日）发布2019年十大语文差错，其中，中国足协致歉声明称“中国男足表现差强人意，令广大球迷倍感失望“，误将“差强人意”当作“让人不满意”使用；另外，有明星在微博中把“人非圣贤孰能无过”当成孔子的话。

据人民网报道，《咬文嚼字》主编黄安靖表示，近几十年来，语文差错呈泛滥之势。“发布年度‘十大语文差错’，最主要的目的，就是想以这种方式，吸引社会的广泛关注，最大程度地激发人们规范运用语言文字的意识，唤醒人们对母语的敬畏意识。”

2019年十大语文差错分别为：

一、足协致歉声明中的成语误用：以“差强人意”表示让人不满意。2019年11月，中国男足在世界杯预选赛中负于叙利亚队。赛后，中国足协通过微博为中国男足的糟糕表现向球迷致歉：“中国男足表现差强人意，令广大球迷倍感失望，中国足协对此深表歉意！”其中误将“差强人意”当作“让人不满意”用了。差：略微；强：振奋。“差强人意”表示大体上还能使人满意。

二、明星微博中的知识差错：把“人非圣贤孰能无过”当成孔子的话。2019年11月，演员李小璐和贾乃亮宣布离婚。随后，李小璐发微博称自己是一个“普通女人”，还说“孔子曰：人非圣贤孰能无过”。这句话不是孔子说的。已有辞书收录“人非圣贤，孰能无过”条目，用例大约出现在明清时期，意思是：常人不是圣贤，谁能不犯错误？其出处可追溯到《左传.宣公二年》“人谁无过，过而能改，善莫大焉”一语。

三、干支纪年中的用字错误：“己亥”误为“已亥”。2019年是农历己亥年，“己亥”在使用中常被误为“已亥”。干支是天干和地支的合称。天干中有“己”没有“已”，干支纪年中只有“己亥”年而没有“已亥”年。还有将“2019年己亥年”误为“2019年乙亥年”的。干支纪年中确实有“乙亥”年，但2019年不是。

四、科技新闻中的词形错误：“挖墙脚”误为“挖墙角”。2019年8月，华为发布操作系统“鸿蒙”，并许诺了众多优惠，力邀安卓应用程序开发者为鸿蒙效力。媒体一时调侃：这是在“挖安卓的墙角”。其中“墙角”是“墙脚”之误。墙角是指两堵墙相交接所形成的角；墙脚则指墙基。墙角被挖开对墙体损害有限，但墙脚被挖整堵墙就会坍塌。因此，汉语词汇系统中有“挖墙脚”，而无“挖墙角”。“挖墙脚”即拆除墙基，比喻从根本上加以破坏。

五、影视新闻中的用字错误：“主旋律”误为“主弦律”。2019年中国国庆期间，《我和我的祖国》《攀登者》《中国机长》三部主旋律影片集中上映，获得广泛好评。相关新闻中，“主旋律”常误为“主弦律”。“旋律”通常指若干乐音经过艺术构思而形成的有组织、有节奏的组合；“主旋律”指多声部音乐作品中的主要曲调，现在也用来比喻基本的观点、主要的精神。“旋律”不能写作“弦律”，“主旋律”也不能写作“主弦律”。

六、经贸新闻中的不规范用字：“鲇鱼”误为“鲶鱼”。2019年11月，美国确认中国鲇鱼监管体系与美国等效，中方表示欢迎。相关报道多将“鲇鱼”误为“鲶鱼”。鲇鱼，头扁平，口宽大，体表无鳞，多黏液，过去也作“鲶鱼”。2013年《通用规范汉字表》公布实施，确定“鲇”为规范字，而其异体字“鲶”未收入表中。此后，将“鲇鱼”写成“鲶鱼”就是不规范的了。

七、司法新闻中的词语误用：“不以为意”误为“不以为然”。2019年10月，大连一名10岁女孩惨遭杀害，凶手蔡某因不满14周岁，依法不追究刑责。有媒体报道：蔡某行为素有不端，其父母虽有察觉却“不以为然”，未加严管，最终导致恶性事件。其中“不以为然”是“不以为意”之误。“不以为意”指不把事情放在心上，表示不重视；“不以为然”指不认为他人是正确的，表示不同意。父母不重视孩子的不良行为，应用“不以为意”。

八、环保新闻中的用字错误：“禁渔”误为“禁鱼”。2019年年初，中国多部委联合印发《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，对长江流域分阶段实施禁捕做了规定。在相关报道中，部分媒体把“禁止捕鱼”说成“禁鱼”，混淆了“鱼”和“渔”的区别。 “鱼”是名词，即鱼类；“渔”是动词，即捕鱼。“禁渔”是为了保护渔业资源，在一定时期或一定水域内禁止捕捞，不能写成“禁鱼”。

九、波音坠机事件中的用语错误：“令人堪忧”。2019年3月，埃塞俄比亚一架波音737-8飞机发生坠机空难，举世震惊。不少媒体报道：波音飞机的安全性“令人堪忧”。“令人堪忧”是病态结构。“堪”指值得；“堪忧”指值得担忧，意即令人担忧。因此，可以说“波音飞机的安全性堪忧”，也可以说“波音飞机的安全性令人担忧”。但是，将“堪忧”与“令人担忧”杂糅成“令人堪忧”，是错误的。

十、外交新闻中的词语误用：“令人不齿”误为“令人不耻”。对于美国无端挑衅的“霸凌主义”行为，中国外交部发言人曾用“令人不齿”一词予以抨击。相关报道常将“令人不齿”误为“令人不耻”。“齿”本指牙齿，引申指并列；“不齿”指不与同列，表示鄙视。“不耻”指不以为有失体面，如“不耻下问”。对美国的挑衅行为表示鄙视，应用“令人不齿”。“令人不耻”是根本说不通的。