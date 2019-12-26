鸿茅药酒获奖惹争议 中药协会：评选标准不能公开

曾陷入“跨省抓人”、多次被省市级食药监管部门通报违法的内蒙古鸿茅药酒厂日前再次引发争议。这次是因为鸿茅药业和鸿茅药业副总裁鲍东奇21日在中国中药协会主办的一场发布会上分别荣获“2018年度履行社会责任明星企业”和“2018年度履行社会责任年度人物奖”荣誉称号。

对于此次获奖，中国中药协会相关负责人回应称，“鸿茅药酒的过去是过去，过去的鸿茅药酒通过法律、媒体(的规治)已经翻篇了，也就承担起了社会责任，我们鼓励有社会责任感的企业，看的是它的现在和将来，这事有错吗？”

有记者问该奖项的“评选标准”，对方称“我们有我们的标准，不能公开。”

另据央视新闻报道，2019年11月12日，中国中药协会官网曾发布过一份关于召开中国中药创新发展论坛暨《中国中药企业社会责任报告》发布会的通知，称为引领行业发展，充分发挥协会作用，定于2019年12月20日至21日在北京召开该论坛。

这两个奖项的颁出，让鸿茅药酒重回舆论焦点。

2018年，麻醉学专业硕士毕业的广州居民谭秦东在网络上撰文《中国神酒“鸿毛药酒”，来自天堂的毒药》，被内蒙古凉城县警方跨省抓捕，并以涉嫌损害商品声誉罪刑拘，引发社会广泛关注。

2018年4月17日，根据最高人民检察院指示，内蒙古自治区人民检察院听取了凉城县人民检察院案件承办人的汇报，查阅了案卷材料，认为目前案件事实不清、证据不足，指令凉城县人民检察院将该案退回公安机关补充侦查，并变更强制措施。谭秦东走出看守所后，曾向鸿茅药酒致歉。

当时，媒体调查发现鸿茅药酒存在多项违法违规记录。在2017年8月，媒体统计鸿茅药酒10年内曾被25个省市级食药监部门通报违法，违法次数达2630次，被暂停销售数十次。

浙江省食品药品监管局连续多年都将鸿茅药酒广告列为违法药品广告予以通告，认为鸿茅药酒广告“夸大产品适应症、功能主治或含有不科学地表示功效的断言、保证；含有其它严重欺骗和误导消费者的内容”，“利用医药科研单位、学术机构、专家、学者、医生、患者等名义和形象作证明”。

中国中药协会办公室一位工作人员接受媒体采访时表示，“翻篇以后，它是按照法律程序，现在是规范的，也是按照社会责任办的。（我们）鼓励它往好的方向发展。”

针对获奖一事，鸿茅药业品牌传播部相关人士25日否认此次获奖是付费赞助，表示评选标准是中药协会定的，鸿茅药业并不清楚有哪些考核指标。

今年5月17日，在中国中药协会媒体专业委员会成立大会上，鸿茅药业副总裁鲍东奇表示，近些年来，网络自媒体上充斥着大量对中医药文化、对中药企业的恶意抹黑和攻击，为此他也呼吁行业协会，国家主流媒体，能给中药企业更多的关注和支持。

官网资料显示，这次发布会的主办方中国中药协会，是国内代表中药行业的权威社团法人组织，于2000年12月18日经民政部（民社登[2000]2号）批准成立。协会的主要任务包括反映行业诉求，维护会员的合法权益；举办交易会、展览会，帮助企业开拓市场；组织开展企业及产品评价、优秀企业及企业家表彰活动等。

内蒙古鸿茅药业有限责任公司是中国中药协会的一般会员。按照该协会2019年的会费收费标准，会员单位5000元/年，理事单位10000元/年，副会长单位30000元/年。

截至12月24日，中药协会共有385家企业会员，其中副会长单位65家、理事单位55家和会员单位265家，若按此计算，2019年中药协会最多可获得会员费382.5万元。

据通知所写，支付费用8万元可担任《报告》特邀编委委员，获得优先推荐参加中国中药企业社会责任评选。

通知同时列明《报告》各版类从32000到60000元不等的费用，不过，在申报“明星企业”和“年度人物”那一栏，都注明了不收费。

25日，人民日报旗下证券时报刊登署名报道《中药协要珍惜公信力》。

半月谈杂志也发表评论《中国中药协会评选“社会责任奖”的标准和底线在哪里？》，表示“中国中药协会作为国字头的行业协会，评选奖项理应做到公开透明、严格谨慎，而不是用什么‘不方便透露’来搪塞。”