长征五号复飞在即 三艘远望号布阵太平洋做好测控准备

据中国航天官方微博“我们的太空”消息，承担长征五号遥三火箭发射海上测控任务的远望3号、5号、7号船，昨天（25日）到达任务预定海区，途中顺利完成三船间测控、通信联调演练，全面检验各类设备参试状态。

报道指出，长征五号遥三火箭计划于12月底前后择机实施飞行试验任务，根据任务统一安排，中国卫星海上测控部所属3艘测量船部署在太平洋指定海区，将接力完成海上测控任务。

海上航行途中，三艘远望号船加强值班瞭望和气象观测预报，提前做好大风浪航行准备、及时调整航线规避台风，确保船舶顺利抵达指定海区。同时，岗位人员扎实开展任务文书学习、技术交流对话和任务异同点分析，组织船姿船位、变形信息异常、备用船位等多项应急预案演练，有效增强了岗位人员的应急处置能力。

据中国卫星海上测控部相关负责人介绍，三艘测量船抵达预定海区后，将听令参加任务前的最后一次模拟综合演练。目前，参试设备性能稳定、状态良好，全体科技人员已做好各项准备工作。

据了解，三艘远望号测量船从11月初相继驶离中国卫星海上测控部码头，先后圆满完成两次北斗三号卫星海上测控任务和1次高分十二号卫星海上测控任务。长征五号运载火箭海上测控任务完成后，远望5号、远望7号将回国，远望3号船将继续执行后续卫星发射的测控任务。