调查：过半受访青年承认容易待在“舒适区”

中国青年报社社会调查中心联合问卷网，早前对1977名18-35周岁的青年进行的一项调查显示，65.2%的受访青年坦言自己爱拖延，总想着“明天再行动”。57.0%的受访青年坦言自己容易待在“舒适区”，不想跳出来。参与本次调查的受访青年中，13.7%为在校学生，85.0%为职场人士。

据《中国青年报》报道，调查中，65.2%的受访青年坦言自己爱拖延，总想着“明天再行动”；52.4%的受访青年觉得是为自己的懒惰找各种借口；50.3%的受访青年认为随意立各种目标也是缺乏行动力的表现。

上海某高校园林专业大四学生徐静（化名）说，因为暴饮暴食，她整个人胖了不少，所以她从年初就下决心，晚饭一定要少吃。“但到了饭点，路过食堂，闻见饭香味，我总会给自己找各种理由，告诉自己今天多吃一点也没关系，最后一年下来，体重一点都没减”。

28岁的四川宜宾公务员赵威（化名）告诉记者，他一直计划着过健康阳光的生活，每天下班回家后自己做晚饭，可从没坚持下来。“我总是很难走出自己的‘舒适区’，不愿意面对可能出现的挫折和困难。所谓‘万事开头难’，第一步迈出去太难了”。

北京某事业单位职员刘念强（化名）一直很自律，通常都能按照时间表完成任务。最近，他所在的部门新来了一名同事，做事很拖沓。“我觉得他还没有从学生的角色转变到职场人，做事不会往前赶，只等着别人催，有时马上到截止日期了才开始着急，容易耽误整体工作进度”。

调查中，83.6%的受访青年坦言，这一年有些事情光想不做，让自己感到有些焦虑。

华东师范大学心理与认知科学学院教授李晓文认为，焦虑情绪本身不是问题，有时焦虑反而能给人带来动力，关键在人们怎么看待、利用它。“什么叫心理健康？心理健康不是不能出现问题，而是能够直面问题、解决问题，这就是心理健康”。

“我最近读书时看到一句话，大概意思是，计划的事情，如果没有在一开始就行动，那么‘现在’就是行动起来的最好时机。”徐静表示，她会吸取之前的教训，着眼当下和未来。