韩青瓦台：习近平明年上半年访韩几成定局

韩国青瓦台核心人士25日表示，中国国家主席习近平明年上半年访韩几成定局，虽然双方还要就具体日程进行协调，但基本上是铁板钉钉。

据韩联社报道，韩国总统文在寅借中日韩领导人会议的机会，23日在北京与习近平举行会谈，会上发出访韩邀请。若此访成行，这将是习近平自2014年7月以来时隔五年首次正式访韩，也是文在寅就任以来首次接待习近平。

上一次访韩期间，韩中领导人发表包括坚决反对朝鲜拥核等内容在内的联合声明。随着习近平明年访韩一事几成定局，两国是否能完全化解“萨德”入韩引发的矛盾备受关注。

两国自2017年10月共同发布新闻稿宣布尽快推动交流合作重回正轨后，封存“萨德”问题。在23日举行的韩中领导人会谈上，“萨德”问题未能取得进展，但双方就双边合作的必要性达成共识。

外界据此推测，若习近平明年上半年正式访韩，两国领导人或以此为契机正式迈过“萨德”这道坎儿。与此同时，中方是否会完全放开应对“萨德”入韩的“限韩令”措施备受关注。

另外，青瓦台表示，由于第九次韩中日领导人会议明年定在韩国举行，中国国务院总理李克强或访韩出席。

分析认为，在朝美对话陷入僵局的情况下，中国国家主席和国务院总理接连访韩还有望助推半岛无核化进程取得进展。青瓦台核心人士也指出，虽然中方没有为朝方捎信，但韩中商定保持对话势头有积极意义，要努力让这股力量推动半岛实现和平。韩国明年举办韩中日领导人会议后，韩中日合作前景将更加明朗，为三方定期对话加强合作打下坚实基础。