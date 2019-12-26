中国人权研究会批金钱政治暴露“美式民主”的虚伪

中国人权研究会26日发表《金钱政治暴露“美式民主”的虚伪面目》为题的文章，指金钱政治是美国政治对立尖锐，社会撕裂严重的重要原因。同时，文章也指富人阶层对美国政治的影响力越来越大，普通美国人的影响力则日渐缩小，“金钱政治暴露了美国民主的虚假一面”。

据新华社报道，文章指出，金钱充斥美国政治全过程，成为美国社会挥之不去的顽疾。

文章介绍，在选举方面，美国的金钱政治把选举搞成了富人阶层的“独角戏”。21世纪以来，美国两党总统候选人的选举费用从2004年的7亿美元，快速增加到2012年的20亿美元。2016年，包括总统选举和国会选举在内的美国大选总共花费了66亿美元，成为美国历史上最昂贵的政治选举。

同时，大量秘密资金和“暗钱”也注入美国选举活动。美国全国广播公司新闻网2018年报道，美国财政部宣布不再要求大多数非营利组织报告捐赠来源，大大降低了选举资金的透明度。在外部团体为影响国会选举而播放的电视广告中，超过40%是秘密捐赠者资助的。

文章认为，美国金钱政治后果恶劣，剥夺了普通民众的政治权利；政府官职成为富人和上层阶级的禁脔；明目张胆地向富人输送利益；增加了解决枪支暴力等紧迫政治社会问题的难度。

文章提出，金钱政治是美国资本主义制度的必然产物。美国民主制度是实现资产阶级统治的政治形式，因此必然体现资本家意志，在这种制度设计下，经济利益与政治权力的链接是天作之合，金钱极为容易地充当了政党政治“链条”中的起点与终点，美国两大政党候选人不过是资产阶级内部不同派别的代表。

文章强调，金钱政治暴露美国社会本质。美国一直标榜自己是民主和人权的“楷模”，但是无所不在、根深蒂固的金钱政治彻底戳破了美国的谎言。在金钱支配政治的美国，没有金钱，一切关于政治参与的议论都是空谈，金钱政治无情地碾压了“美式人权”。

中国人权研究会是中国国务院新闻办公室主管的全国性学术性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。成立于1993年1月。根据公开报道，研究会今年还分别在7月26日、8月24日及11月26日发表过《美国根深蒂固的种族歧视问题凸显“美式人权”的虚伪》《美国痼疾难除的枪支暴力严重践踏人权》与《美国长期存在的性别歧视问题严重阻碍妇女人权的实现 》三篇批评美国人权的文章。