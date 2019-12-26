中国官媒评论：经济上勿被短期指标牵着鼻子走

中国官媒《人民日报》周四（26日）发表评论称，短期波动并未改变长期趋势，暂时压力不能阻挡深层动力，中国经济在负重中前行、于承压中向好，这让越来越多的人开始认识到，看待中国经济，不能被短期指标牵着鼻子走，而应该客观、全面、辩证、积极看待发展形势。

该文章指出，事实是中国经济保持了中高速增长，进出口总值继续保持增长，前11个月城镇新增就业完成全年目标；当前世界经济增长持续放缓，中国目前的增速在世界主要经济体仍然居于前列。

文章称，中国经济一直都是在克服重重困难中发展起来的，问题克服了就是窗口，风险化解了就是机遇。同时，从发展的眼光来看，很多问题都是前进中的问题，是“成长的烦恼”，完全可以通过发展来解决，并在不断解决问题中保持动态均衡。

“我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，转型过程中会有阵痛，但只要解决深层次结构性问题，就能够为可持续发展打下坚实基础。”

文章指出，改革开放以来，中国发展了民营经济，推动了国企改革。在这个过程中，唯有那些长期看好中国的人，才有可能抓住中国经济发展的财富机会。

中国总理李克强此前表示，今年国际形势复杂严峻，国内新旧矛盾交织，全国上下齐心协力，破难前行，全年发展主要目标任务能够较好完成；明年经济下行压力可能更大，要全面做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作，保持经济运行在合理区间。