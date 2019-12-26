罢韩今启动 韩办质疑合法性吁中选会超越党派

“Wecare高雄”等台湾公民团体今天（26日）上午赴中选会，递交首阶段三万份罢免高雄市长韩国瑜的提议书，启动罢韩程序。韩国瑜竞办总发言人王浅秋对此表示，据选罢法规定，就职未满一年不得罢免，接下来就看中选会是能否超越党派、依法行政做相关认定。

据台湾中时电子报及《联合报》报道，罢韩领衔人陈冠荣今天偕同Wecare高雄发起人尹立等人，正式将三万份罢韩提议书送到中选会。陈冠荣提到，韩国瑜任由高雄市政荒废，因此唯有罢免韩国瑜才能挽救高雄。

但韩国瑜上任仅一年，他所主政的高雄对比过去民进党执政20年时期，是否有明显让高雄变差的实例，尹立说，韩国瑜讲出来的政见，举凡爱情摩天轮、太平岛挖石油、F1赛车、120块美金治癌症等，没有一项兑现，尹立还指出，韩国瑜只有铺马路、清水沟，把日常市政拿来当政绩，但对比前朝，韩国瑜铺设的比例或清水沟的比例，没有特别好，他直批韩国瑜不把高雄市政当一回事。

根据选罢法规定，罢免提议阶段要有1％以上选民签署，依据去年高雄市长选举人数228万余人推估，第一阶段要有两万2800多份提议书，因此“Wecare高雄”等公民团体今天赴中选会递交三万份罢免提议书。

对此，韩竞办总发言人王浅秋表示，根据选罢法第75条规定，就职未满一年不得罢免，也就是说就职满一年后，才能启动罢免程序。她解释说，第一阶段的提议书也是要在启动罢免程序后才能进行，第二阶段的连署则在第一阶段被验证超过符合选举人资格的法定人数后才能启动，但现在罢韩团体都是在不符合法规就职满一年启动罢免程序前所做的。

王浅秋提到，如果连署书日期栏空白，应是无效连署，如果日期填12月26日甚至30日，并不是签署人实际连署时间，有伪造文书之嫌，呼吁选委会审核时，依法行政。

对于罢韩团体认为提议书连署不受一年的时间限制，王浅秋表示，必须白纸黑字让人依循，法条定义应该由中选会公平中立的清楚界定，不是谁说了算，希望中选会不会因为党派、立场，因人设事，拭目以待中选会的表现。