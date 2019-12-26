李小龙女儿诉“真功夫”商标侵权

近日，李小龙的女儿李香凝起诉“真功夫餐饮”在长达15年的时间里使用其父亲的形象。

对此，26日上午，真功夫餐饮回应称“本案刚由法院立案，尚未开庭审理，我们暂不便发表意见，时隔多年后被起诉，我们也很疑惑，正积极研究案情，准备应诉。”

据观察者网报道，集团官方介绍，真功夫创立于1990年，坚持“营养还是蒸的好”的品牌定位，主营以蒸品为特色的中式快餐，是全国连锁发展的中式快餐企业，也是中国快餐行业前五强中唯一的本土品牌。

根据营销策划人叶茂中在其作品《广告人手记》中所说：在给真功夫做品牌策划时，为了能够充分体现“中国功夫文化”，因此创立了一个武艺高强、体格健美、正气凛然的功夫高手形象——功夫龙，“他的眼神充满力量，他的动作充满张力。”

另外，叶茂中还称，“功夫龙在全球华人心中，他是民族精神的象征，是中国的功夫皇帝”。谈起功夫皇帝，不少人的第一反应就是李小龙，加上“功夫龙”类似的动作，同样的黄色上衣，“功夫龙”长期被认为照搬了李小龙的形象，甚至还有人认为餐饮店本身就是李小龙家族开的。

观察者网从中国国家知识产权局商标局官网查询发现，近年来，真功夫用“功夫龙”的形象注册了化妆用具、清洁制剂、虫害防治、日间托儿所等多种品类。

另据新浪财经消息，近日，真功夫餐饮被Bruce Lee Enterprises， LLC（李小龙有限责任公司）诉至上海二中院。

信息显示，李小龙公司法人代表为李小龙女儿（Shannon Lee，中文名：李香凝），公司要求真功夫立即停止使用李小龙形象、在媒体版面上连续90日澄清其与李小龙无关，并请求法院判令真功夫赔偿其经济损失2.1亿元，以及维权合理开支8.8万元。

目前，李小龙公司起诉状并未公开，北京京师律师事务所熊超律师对观察者网分析，李香凝应该是以侵犯名誉权为由对真功夫提起诉讼。他认为，真功夫方这么明显使用李小龙的形象，造成一种商业上的关联性，应该得到合法授权。因此，李香凝提起诉讼是有必要的。

对此，今天上午，真功夫回应称，“时隔多年后被起诉，我们也很疑惑，真功夫系列商标，是由公司申请，国家商标局严格审理后授权的。我们已经使用了15年，我们的商标是否侵权，多年前也曾有过争议，但我们的商标一直没有被判定侵权或者撤销的行政或司法结论。”