李嘉诚疑重新布局国内 旗下公司收购上海商业地产

一度撤出市场的李嘉诚，似乎开始重新布局国内的商业地产。

日前，信城不动产与新加坡ARA亚腾资产就上海三林项目商场部分正式达成收购协议。交易约定，亚腾资产管理公司（ARA Asset Management，下称ARA）与Straits Real Estate以及工银国际组成合资联合体，共同收购三林印象城，后者是一家位于上海浦东的商场，由信城不动产于2017年接管并进行改造。

据第一财经报道，本次交易价格约为24.2亿人民币（约3.47亿美元），目前看来，这笔交易将在2020年第一季度完成。

收购完成后，工银国际和ARA子公司旗下一只基金将持有三林印象城约62.3%股份，Straits Real Estate旗下房地产子公司则将持有三林印象城约37.7%的股权。

公开资料显示，ARA成立于2002年，由香港长江实业有限公司（1113.HK）创立，是一家房地产基金管理公司，其主要业务包括管理房地产信托基金、私募房地产基金和提供房地产物业管理服务，2007年公司在新加坡上市，2017年完成私有化。

目前，ARA由长实持有约8%股权，赵国雄担任主席。赵国雄是李嘉诚旗下房地产业业务的重臣，加入长实二十多年，目前也担任长江实业集团执行董事。

而公开信息显示，此次收购标的——上海三林印象城——前身是竣工于2008年并于2010年开业的“三林城市商业广场”。尽管“三林城市商业广场”早在2010年就已开业，但因经营不善、业态调整等多方面原因，经营效果并不理想。

2017年4月19日，深圳市信城不动产有限公司通过上海联合产权交易所网上交易平台以挂牌竞价方式获取了“上海三林城市商业广场”项目，资产包括购物中心、临街商铺、甲级写字楼办公、星级酒店等，项目总建筑面积达15.34万㎡，成交价为24.3亿元，成交楼面地价为15840元/㎡。

获取项目后，成为信城商业综合体标准产品线“信城MO+”的首个落地产品，项目整体定位为“给城市更多可能”的现代智慧综合体。其中，项目西区作为整体商业中心运作，信城不动产引入“印力集团”进行改造运营，合作打造“三林印象城”。

事实上，在外资“买买买”的背后，是外资加仓中国商业地产的浪潮。这一浪潮，从去年下半年开始就已经显露出明显的迹象。

2018年11月14日，凯德集团通过来福士基金与新加坡政府投资公司，以127.86亿元成功竞得上海市虹口区北外滩核心区域的上海最高双子塔整体股权。

除了凯德，2018年黑石以12.5亿美元（约86.2亿人民币）收购了上海怡丰城购物中心以及相邻的办公大楼和淮海中路雪豹商城。英资太古收购了前滩一开发地块50%股权，加拿大博枫收购了金桥太茂与南翔太茂。

世邦魏理仕数据显示，2018年外资在华商业房地产投资猛增62%至780亿元人民币，创2005年以来的最高水平。

地产咨询公司Real Capital Analytics的数据显示，2019第一季度，美国、瑞士、巴林和新加坡等国的机构投资者买入了价值27亿美元的中国商业地产。这是Real Capital公司自2007年开始统计该数据以来，单季度外国投资者购买金额最高的一次。

从外资的一系列选择来看，一线城市的核心商业资产，由于具备周期性低风险特点，易于管理、现金流稳定、交易流动性强，同时收益不断走高，因此受到青睐。

作为中国最成熟和最具流动性的大宗物业市场之一，对于寻求购入资产多样化的全球投资组合持有者而言，上海无疑在首选范围内。2018年上海大宗物业市场成交总额1178亿元，占大中华区总成交量3970亿元的29.67%。

光大证券研报指出，2018年上海商业零售物业合计成交总额约为人民币68亿元（约为2017年的3倍），其中约有四分之三以改造为收购目的。而截止至2018年底，上海楼龄满10年办公和商业超过3300万平方米，物业翻新改造为经验丰富的投资者提供了极具吸引力的增值型投资机会。