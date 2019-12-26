市场潜力大 中国电摩托闯进越南

越南摩托车市场庞大，不少中国摩托车企曾大量出口整车争夺市场，却在日本品牌的夹击中黯然离场。而专注电动摩托车生产的雅迪却“明知山有虎，偏向虎山行”，落子越南建立首条海外电动摩托车生产线。

据《大公报》26日报道，雅迪董事长董经贵解释，越南国情与中国相似，有巨大的市场空间。中国产品具有性能成本优势，加上环保“禁摩”新政及东盟关税优势、区位优势等利好，“这是我们押注东南亚电动摩托车市场最大的底气”。

在雅迪距离河内一个小时车程的全新北江工厂里，逾百名本地和周边国家的经销商于11月20日上午如期而至。他们有的迫不及待试乘新车，有的更直接现场下订单。董经贵介绍，雅迪在越南建厂从蓝图到投产仅用了三个月的时间。

来自进化省拥有四个零售门店的宗文龙，十分自信眼前新下线的电动摩托车销情看涨，他说：“中国台湾电动摩托车质量好但外观不讨喜。每年高中结业考试后就迎来销售旺季，对于学生而言日本摩托车有点贵，现在我们有了来自中国内地的新选择。”

拥有近亿人口的越南平均每两个人就拥有一辆摩托车，是名副其实的摩托车“王国”。在东南亚市场，日本车企心照不宣地执行瓜分市场潜规则。例如雅马哈独占马来西亚，越南大街小巷则都是本田的身影。如何在日本包围圈中另辟蹊径？雅迪集团副总裁王家中心中有两个答案。“首先是产品定位不同，正如消费者自然地将特斯拉和奔驰、宝马相互区分一样，电动摩托车和摩托车不一样。”

董经贵注意到，越南不少扩张中的大城市饱受空气污染的困扰，政府宣布即将在国内实行“禁摩令”。其中，胡志明市从2021年起将全面禁摩，且自2019年10月起，当地政府颁布法令要求物流服务业全面由摩托车改为使用电动车。

王家中称，现在越南的电动摩托车市场两级分化严重，要么品质过硬但价格比摩托车高，要么品质低不受市场欢迎。“我们在越南生产的产品品质和摩托车不相上下，但价格却更便宜。”其次，雅迪还对标日本企业质量标准，“车架日企保你三年，我也保你三年。”

值得注意的是，有了同行水土不服的前车之鉴，王家中他们还把消费者喜好吃透。海外基地生产部门主管耿丹丹表示，“越南雨季路况欠佳，我们把轮子尺寸放大。此外，针对当地人将摩托车当做自己重要家庭财产的消费心理，防盗抢以及快速找车等功能应运而生。”

中国电动车企出海有迹可循，根据全球商业咨询巨头沙利文的报告，从2015年到2018年，中国电动摩托车销售量占全球市场的八成以上，世界零售销量第一。最新行业报告指出，中国电动车行业正在形成品牌集中化、产业集群化和产品出口化三大趋势。而中国电动车品牌日趋集中、竞争日趋激烈也是驱使生产者走出去的重要原因。

据《2019年中国电动车产业发展白皮书》援引经销商的话称，今年消费者进店率有所下降，一些小品牌面临销量下滑的窘境，但是大品牌却屡创新高，2019年雅迪销量将突破600万台，大大超过2018年的503万台，全国性大品牌的优势越来越明显。

瞻望试水的新市场，王家中表示明年能够拿下越南电动摩托车市场一半的份额，即20万辆。预计3年后，他们的生产线会扩充到四条，届时每年产能能够突破50万辆。

在越南建厂仅仅是雅迪辐射全球的第一步，董经贵的计划是通过越南的区位优势，将让雅迪电动车在东盟十国和欧盟快速建立起全球第一的竞争壁垒，“越南将作为雅迪全球化战略的要地，辐射全球”。