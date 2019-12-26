﻿15岁北京少年发现一亿年前甲虫新种

日前，中国科学团队宣布在琥珀中发现了距今9900万年的恐龙时代新物种──齿胸波眼甲Notocupes denticollis，相关论文发表在国际知名学术期刊Cretaceous Research（《白垩纪研究》 ）上。本次“原始”甲虫类群的发现，为现今眼甲科分类提供了新证据，也对人类理解甲虫演化具有重要作用。这枚琥珀的发现者，是年仅15岁、在北京探月学院高一就读的宋丞峻。

综合北京日报、中国科学报报道：这项研究由北京林业大学本科生姜卓寅、李英鸽，史宏亮博士及来自探月学院的高中生宋丞峻，石探记博物科学馆馆长刘晔，中国科学院动物研究所陈睿博士和深圳世纪琥珀博物馆馆长孔繁利共同开展。

“这枚琥珀个头不大，长宽均接近5厘米。刚拿到琥珀原石的时候，它完全是密不透光的，和橱窗里摆着的那些晶莹剔透的琥珀成品不同，很难想像里面竟藏着一种尚待发现的远古昆虫。”宋丞峻说。

三年前，还在念初一的宋丞峻在一场科普讲座中认识了中科院动物所昆虫分类学专家刘晔。刘晔是一个对昆虫近乎狂热的人，而眼前这位少年亦从小喜欢跟虫子打交道。因为这次遇见，这个少年走上了一条稍稍“反常”的路。宋丞峻说，从初一开始，自己每周都会在忙碌学业之余，抽出半天时间在石探记博物科学馆跟随科学家老师学习昆虫学知识。

随着学习深入和自身提高，宋丞峻开始和老师们一起参与野外科学考察及相关课题研究，琥珀打磨正是当时的一项课题内容。“在用粗细不同的砂纸对原石进行打磨后，我发现其中似乎隐隐约约透出些什么，强光手电照射下发现很像是书上学到的鞘翅目昆虫。”经鉴定，这枚琥珀里的“小虫子”是一种非常原始的甲虫──齿胸波眼甲。这是一种前所未知的甲虫，其种名意指该种前胸背板侧缘具有四个明显的大齿。

基于对这种新物种的了解，宋丞峻在陈睿博士的指导下，特别绘制了这只齿胸背长扁甲的生态复原图。回忆起第一次学用软件绘图，宋丞峻表示，“我查阅了不少当时的植物资料，反反覆覆画了很长时间才成型，总共用了一个多月才完成。”据介绍，此次研究的标本来自著名的琥珀产区──缅甸北部克钦邦胡康河谷，距今9900万年前的白垩纪中期的诺曼森阶地层。那里曾是繁茂的热带丛林，树木粗壮，分泌的丰富树脂，黏住了很多神秘生物，也为现代科学研究带来无数惊喜。

据介绍，在显微镜下可清晰看到，琥珀中的虫体鞘翅末端有被挤压出的雄性外生殖器。这是人类已知的第二个雄性外生殖器得到完整保存的史前眼甲物种。刘晔认为，本次“原始”甲虫类群的发现，为眼甲科的分类地位提供了新证据，对人类理解甲虫演化有重要作用。据了解，即日起这枚标本将存放在位于北京中关村图书大厦的石探记博物馆中，对公众免费展示。