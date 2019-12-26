中国商务部：中美正就贸易协议签署等后续工作密切沟通

中国商务部周四（26日）称，目前中美双方正在履行法律审核、翻译校对等必要程序，并就协议签署等后续工作密切沟通，如有进一步消息将及时发布；关于农产品采购情况，目前没有进一步信息。

据路透社报道，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，中方将采取一切必要措施保护中国企业的合法权益，并预计未来中国对外投资将呈现平稳、有序、健康发展的态势。

中国外交部发言人耿爽昨日（25日）表示，目前中美双方经贸团队正在就协议签署具体安排等后续工作保持密切沟通。美国总统特朗普则在周二（24日）称，他和中国国家主席习近平将举行仪式，共同签署本月宣布达成的中美第一阶段贸易协议。

“对外投资出现一定程度的波动是多种因素共同作用的结果，属于正常的贸易投资现象。对外投资者的投资行为更加理性审慎，可以预见，未来中国对外投资将呈现平稳、有序、健康发展的态势，”高峰称。

他并表示，下调进口关税有利于扩大相关高质量产品的进口，中方将继续采取积极措施促进国际国内要素有序流动，推动国内外市场深度融合。

至于美国2020财年国防授权法案针对中国企业的不利条款，高峰称，中方对此坚决反对，法案有关限制采购中国产品、将对中国企业实施出口管制制裁的规定，是以国家行为干预企业正常经营活动，与美方宣扬的公平、平等的自由贸易南辕北辙。