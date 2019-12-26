中国明年目标完成铁路投资8000亿元 民航投资900亿

中国交通运输部部长李小鹏周四（26日）表示，预计今年全年完成交通固定资产投资3万2135亿元（人民币，下同，约6219亿新元）；2020年目标完成铁路投资8000亿元左右，公路水路投资1.8万亿元左右，民航投资力争达到900亿元。

央广中国之声引述他在交通运输年度工作会议上的讲话表示，中国明年还将完善收费公路专项债券制度，研究发行国家公路建设长期债券；推动一般债券支持普通公路、农村公路发展，引导社会资金参与交通建设，推进港口建设费相关政策延续和调整完善。

据其介绍，预计今年新增铁路8000公里、公路33万公里，高等级航道385公里、民用运输机场五个。明年将全面完成“十三五”（2016-2020年）规划各项目标任务，实现具备条件的乡镇和建制村通客车，港口集装箱铁水联运量增长12%以上；乡镇快递网点覆盖率达到98%。

“明年将统筹协调重大工程、重大改革、重大政策，在铁路、公路、水运、民航、邮政、城市交通、运输服务等领域加快建设交通强国。”李小鹏称，要统筹推进“十四五”（2021-2025年）综合交通运输规划、各行业规划和专项规划，加快推进川藏铁路、深中通道等一批具有标志性的重大工程。

中国国家发展改革委员会新闻发言人孟玮上周表示，在交通基础设施建设推进过程中，要推动形成精准有效投资，坚决不搞“大水漫灌”，科学有序推进重大项目。