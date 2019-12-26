中国国防部：美不得实施国防授权法案涉华消极条款

中国国防部26日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校在回答关于美国总统20日签署的“2020财年国防授权法案”内对华遏制的内容时表示，该法案涉华内容充斥冷战思维，渲染中美竞争，炒作所谓“中国军事威胁”，破坏中美两国两军关系发展，损害中美互信与合作。

据中国国防部网站消息，吴谦指法案包含涉台、涉港、涉疆等多项消极条款，粗暴干涉中国内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中国军队对此坚决反对，中方已向美方提出严正交涉。

他表示，中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军事力量的发展壮大，是维护国家主权、安全、发展利益的需要，是应对各种复杂多元安全威胁的需要，是世界和平力量的发展壮大。中国军队越来越多地承担国际责任，提供更多公共安全产品，受到国际社会的普遍赞誉，这是所有爱好和平的国家和人民都有目共睹的。

同时，吴谦也强调台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。他说：“我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，我们绝不允许任何人、在任何时候、以任何形式把台湾从中国分裂出去。”

吴谦也警告，美方妄图“以台制华”，完全是痴心妄想。

在香港与新疆事务方面，吴谦指每股哦公然插手两地事务，以种种借口干涉中国内政，破坏香港繁荣稳定，抹黑中国反恐和去极端化努力，严重违反国际法和国际关系基本准则，手段卑劣、用心险恶。美方任何以此遏制中国发展的图谋都不会得逞，到头来只会是搬起石头砸自己的脚。

他也表示，国防部准备了近期中国国际电视台（CGTN）制作了两部以新疆反恐为主题的纪录片的光盘，供参加记者会的媒体自取。

吴谦最后敦促美方摒弃冷战思维和霸权逻辑，立即停止干涉中国内政，不得实施法案涉华消极条款，以实际行动维护中美两国两军关系大局。

特朗普签署的法案中包括多项加强台湾安全防卫及美台安全合作的条款。此外，法案还呼吁美国支持香港抗议者，并要求美国政府就压制新疆穆斯林少数民族问题提交报告。