蔡政府强推反渗透法 学者：推动两岸“脱钩”

台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中认为，蔡英文政府推动一系列国安立法，后面逻辑是意图压制、反转马政府时期所建立的两岸民间往来与交流的基础与趋势，从而推动两岸“脱钩”。

据联合新闻网报道，李大中昨（26日）在中华战略前瞻协会所举办的座谈会上表示，目前距离恶性的美中霸权竞逐仍有数步之遥。然而美中尚未脱钩，蔡政府似已迫不急待想要跑在美国前头，以国安之名，从各种制度面、心理面，透过人为刻意建构推动两岸脱钩。台湾大学政治学系教授张登及将之称为“战略超前”。

张登及认为，美中关系长期虽是结构性竞争，但从美中达成初阶段贸易协议来看，双方都还有很多选项。当美国对于与中国脱钩仍在犹豫之际，台湾却出现“战略超前”。他认为，目前台湾社会整体氛围甚至比1994年千岛湖事件及2014年反服贸时更为紧张。

李大中指出，反渗透法对于渗透来源设定非常广泛，且留有太多灰色空间，可以让主政者轻易罗织罪名。他担心，一旦完成立法，未来台湾人到大陆求学、工作、开会都会动辄得咎，徒增纷扰与社会对立，其最终效果与法案所称是为确保安全及社会安定将背道而驰。

张登及表示，要阻挡反渗透法通过已经不易，只能善意期待未来行政部门在执行时，务必严格遵循无罪推定与正当程序等基本原则，不能只因网络上搜集到的讯息就动员检调侦查。

政治大学外交学系副教授卢业中则关切，反渗透法会否危及台湾引以为傲的民主制度与言论自由。他提醒，台湾应记取当年美国“麦卡锡主义”风潮的教训。

