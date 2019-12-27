小麦可能脱颖而出 成为中美贸易协议的大赢家

发布 / 2019年12月27日 9:00 AM

中国农业专家在河南省南阳市下辖的邓州市查看即将收获的优质杂交小麦（新华社档案照）

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在农业领域，关于中美达成部分贸易协议的新闻让大豆炙手可热。但到最后，小麦可能成为更大的赢家。

据彭博社27日报道，越来越多人猜测，随着局势缓和，中国将努力填补小麦进口配额，而由于过去未能兑现承诺，因此也创造了新的需求。不过，非洲猪瘟疫情可能会影响大豆购买，因为这种油料作物是猪饲料关键成分。

芝加哥顾问公司AgResource称，贸易商预计中国将很快发布配额，小麦价格已经在做出反应。虽然由世界贸易组织设定的关税配额可以用任何国家的供应来填补，但在国际买家转向美国供应的时候，这仍然意味着全球需求的增加。

如果中国采购达到960万吨的配额，将意味着需求的巨大增长。在截至2017年的六年中，中国的平均采购量不到配额的一半。

AgResource在周四的一份报告中表示：“中国每年确保增加购买500至600万吨全球小麦的可能性正在支撑芝加哥期货交易所的小麦价格。”

周四在芝加哥，3月交割的小麦期货上涨1.5%。大豆和玉米基本持平。

潜在的对华出口对美国农民而言来得正是时候。南美玉米和俄罗斯小麦供应相对紧张，使美国谷物的价格更具竞争力，已经促使非中国买家增加了购买量。根据美国农业部的数据，在截至12月12日的一周，美国出口商销售的小麦创六年新高。可比数据剔除了今年初联邦政府部分关停后发布的失真数据。

如果中国落实填补谷物配额，玉米也可能受益，但幅度较小。720万吨的关税配额不仅较小，而且从历史上看，中国在填补玉米配额方面一直完成度更高，这意味着需求不会有很大增加。

“对玉米价格的影响要小得多，” AgResource说。

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