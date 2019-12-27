小麦可能脱颖而出 成为中美贸易协议的大赢家

在农业领域，关于中美达成部分贸易协议的新闻让大豆炙手可热。但到最后，小麦可能成为更大的赢家。

据彭博社27日报道，越来越多人猜测，随着局势缓和，中国将努力填补小麦进口配额，而由于过去未能兑现承诺，因此也创造了新的需求。不过，非洲猪瘟疫情可能会影响大豆购买，因为这种油料作物是猪饲料关键成分。

芝加哥顾问公司AgResource称，贸易商预计中国将很快发布配额，小麦价格已经在做出反应。虽然由世界贸易组织设定的关税配额可以用任何国家的供应来填补，但在国际买家转向美国供应的时候，这仍然意味着全球需求的增加。

如果中国采购达到960万吨的配额，将意味着需求的巨大增长。在截至2017年的六年中，中国的平均采购量不到配额的一半。

AgResource在周四的一份报告中表示：“中国每年确保增加购买500至600万吨全球小麦的可能性正在支撑芝加哥期货交易所的小麦价格。”

周四在芝加哥，3月交割的小麦期货上涨1.5%。大豆和玉米基本持平。

潜在的对华出口对美国农民而言来得正是时候。南美玉米和俄罗斯小麦供应相对紧张，使美国谷物的价格更具竞争力，已经促使非中国买家增加了购买量。根据美国农业部的数据，在截至12月12日的一周，美国出口商销售的小麦创六年新高。可比数据剔除了今年初联邦政府部分关停后发布的失真数据。

如果中国落实填补谷物配额，玉米也可能受益，但幅度较小。720万吨的关税配额不仅较小，而且从历史上看，中国在填补玉米配额方面一直完成度更高，这意味着需求不会有很大增加。

“对玉米价格的影响要小得多，” AgResource说。